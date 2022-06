A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa chegou a acordo com o FC Shakhtar Donetsk para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador David Neres, pelo montante de Euro 15.300.000 (quinze milhões e trezentos mil euros)", lê-se no comunicado da SAD das 'águias' à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os 'encarnados' revelam ainda que Neres assinou até 30 de junho de 2027 e ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros.

Neres, de 25 anos, estava ligado ao Shakhtar Donetsk, mas acabou por não fazer qualquer jogo com a camisola do clube ucraniano devido à invasão russa.

Formado no São Paulo, o extremo esquerdino deu nas vistas no Ajax, clube em que ingressou em 2016/17 com apenas 19 anos.

Ao serviço dos holandeses, Neres conquistou três campeonatos e duas taças, tendo registado 47 golos em cinco épocas e meia, antes de rumar à Ucrânia em janeiro deste ano.

O avançado tem sete internacionalizações e um golo pelo Brasil, tendo ajudado a formação 'canarinha' a conquistar a Copa America de 2019.

