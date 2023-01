Benavides devolve vitória à KTM e Patrão no pódio dos 'Originals' no Dakar

O argentino Kevin Benavides tornou-se hoje no quinto motociclista a vencer duas edições do Rali Dakar com duas marcas diferentes, ao ganhar a categoria das motas com uma KTM após já o ter feito em 2021 com a Honda.