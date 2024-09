Depois de a meio da semana se terem tornado na primeira equipa a marcar nove golos num encontro da 'era' Liga dos Campeões, ao imporem-se por 9-2 ao Dínamo Zagreb, os bávaros voltaram a golear, num jogo em que inglês Michael Olise 'bisou', com tentos aos 23 e 60 minutos.

Com os portugueses João Palhinha e Raphael Guerreiro a serem utilizados no segundo tempo, Musiala (32), Harry Kane (57) e Gnabry (65) marcaram os restantes golos do Bayern Munique, que se mantém invicto na competição, com 12 pontos.

O Friburgo mantém-se na segunda posição, com menos três pontos do que o líder, depois de hoje se ter imposto por 3-0 no terreno do Heidenheim, com um golo de Doan (54) e um 'bis' de Grifo (59 e 65).

Já o Hoffenheim, adversário de FC Porto e Sporting de Braga na Liga Europa, perdeu por 2-1 na visita ao Union Berlim e mantém-se na antepenúltima posição, apenas com um triunfo.

A jogar em casa, o Bochum empatou 2-2 com o Holstein Kiel, somando o seu primeiro ponto na competição.

