A liderança ainda é do Bayern, com 14 pontos, mas agora com a companhia do Leipzig, que mais cedo ganhou em Heidenhem.

O Eintrach Frankfurt desce a terceiro, com 13 pontos, mais um do que tem o Friburgo.

Apesar do segundo empate consecutivo do Bayern, os grandes perdedores na Bundesliga neste fim de semana são o Bayer Leverkusen, que sábado cedeu um empate ao Holstein e tem 11 pontos, e o Borussia Dortmund, que perdeu 2-1 frente ao Union Berlim e segue com 10 pontos, menos um do que tem a equipa da capital.

No Deutsche Bank Park, a grande figura da tarde foi o egípcio Omar Marmoush, que marcou aos 22 e depois aos 90+4, a fechar, em ambas as ocasiões a concluir transições rápidas das 'águias' de Frankfurt.

O primeiro golo da partida, para o Bayern, foi 'assinado' por Kim Min-Jae, aos 15 minutos, após o que os comandados de Dino Toppmoller deram a volta ao marcador, através de Omar Marmoush (22) e Hugo Ekitke (35).

Em ritmo frenético, o jogo foi para o intervalo empatado, depois de a formação de Vincent Kompany fazer o 2-2, com o golo do defesa francês Dayot Upamecano, aos 38.

O anglo-francês Michael Olise recebeu a bola de Harry Kane aos 53 minutos para colocar o Bayern de novo na frente.

Já nos descontos, e em mais uma magnífica transição da equipa da casa, Marmoush fez o empate e confirmou ser o avançado mais concretizador na Bundesliga, já com oito golos.

Pelo Bayern, Raphaël Guerreiro foi titular e João Palhinha foi chamado a jogo aos 90+1.

Mais cedo, no Voith-Arena de Heidenheim, o Leipzig conseguiu uma importante vitória, por 1-0, que então o colocava provisoriamente na frente da tabela.

O belga Loïs Openda marcou aos 59 minutos, assegurando assim os três pontos para a equipa visitante.

O Leipzig receberá o Sporting para a fase de liga da Liga dos Campeões em janeiro, enquanto o Benfica jogará contra o Bayern, já em novembro.

