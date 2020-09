Bayern mantém cadência e 'atropela' Schalke no arranque da 'Bundesliga'

O Bayern de Munique iniciou hoje a defesa do título de campeão de forma avassaladora, com uma goleada caseira sobre o Schalke 04, por 8-0, no encontro com que arrancou a edição 2020/21 da Liga alemã de futebol.