Kompany sucede no cargo ao alemão Thomas Tuchel e assume o comando dos vice-campeões alemães após uma passagem pelos belgas do Anderlecht e outra pelos ingleses do Burnley, com os quais foi despromovido à segunda divisão inglesa esta época, depois de os ter guiado à Premier League na temporada anterior.

Para assegurar o concurso de Kompany, o Bayern deverá pagar ao clube inglês, que tinha um contrato com o técnico até junho de 2025, uma indemnização de 10,5 milhões de euros, segundo diversos meios de comunicação alemães.

A cerimónia de apresentação de Vincent Kompany decorreu na presença do diretor geral do Bayern, Jan-Christian Dressen, do secretário técnico, Max Eberl, e do diretor desportivo, Christoph Freund.

