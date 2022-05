Os espanhóis asseguraram o triunfo a 17 segundos do final, com um golo de Adolfo, num jogo em que os 'encarnados' tiveram um grande arranque e adiantaram-se logo no primeiro minuto, por Tayebi, tendo Rocha, aos nove, e Afonso, aos 17, ampliado para 3-0, resultado com que se atingiu o intervalo.

A equipa catalã não se rendeu e entrou na segunda parte da mesma maneira que entrou o Benfica na primeira, com André Sousa marcar na própria baliza o primeiro golo espanhol, equipa que virou mesmo o resultado nesta etapa, com tentos de Ferrão (31) e Dyego (35 e 38), mas o Benfica respondeu de imediato e empatou por Chishkala, no mesmo minuto, levando o jogo a prolongamento.

No tempo extra, e quando a partida parecia se encaminhar para os penáltis, Adolfo surgiu ao segundo poste num dos últimos lances da partida e 'encostou' para o quinto golo, apurando a sua equipa para a final.

Na final, o Barcelona vai reeditar a decisão da última edição, que perdeu para o Sporting, ao defrontar os 'leões', que venceram os franceses do ACCS Asnières, nos quais alinha o português Ricardinho, por 6-2.

