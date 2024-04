"Tentamos que as eleições fossem apenas no final do campeonato, e acabou por não acontecer. Pretendíamos não destabilizar a equipa e não ter este turbilhão de confusão na vida do FC Porto", disse o antigo guarda-redes.

O dirigente considerou que essa destabilização foi criada pela Lista B, liderada por André Villas-Boas, apontando que tal foi algo "estratégico".

"Foram momentos terríveis de destabilização, onde não se criou o ambiente necessário para que uma equipa seja campeã, isso existiu. Foi estratégico de quem está a concorrer contra nós", analisou Vítor Baía.

O candidato da Lista A disse que é preciso, até ao final do campeonato, criar condições para que a equipa "faça o melhor que sabe e mostre toda a sua qualidade".

"Temos o melhor treinador do mundo, e é incrível como ele consegue, no meio deste turbilhão, manter a equipa competitiva. Os jogadores querem estabilidade, algo que não existe desde o início da campanha", completou o ex-jogador.

Sobre a forma como está a decorrer o ato eleitoral, Vítor Baía falou numa "grande demonstração de força e vitalidade do clube".

"Não vejo que esta grande adesão seja um desejo de mudança por parte dos sócios. É uma forma de os sócios demonstrarem quem está à altura de dar continuidade às vitórias deste clube", opinou.

O candidato pela Lista A mostrou "grande confiança" na campanha feita, sentindo o "carinho dos sócios" na altura da votação.

"Tive o privilégio de estar com Pinto da Costa durante os últimos quatro anos e é uma pessoa com um foco incrível. Exige-nos é um compromisso total, de manhã à noite, com o FC Porto. Ele está bem-disposto e maravilhado com este mar de gente", concluiu.

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).

O ato eleitoral decorre até às 20:00 de hoje, no Estádio do Dragão, no Porto, numa altura em que Pinto da Costa está a cumprir o 15.º mandato seguido, desde 1982, e detém o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.

JPYG/JYA/THYG // PFO

Lusa/Fim