Um golo do médio Abdulaziz Hatim, jogador do Al Rayyan, oitavo classificado da Liga do Qatar, ditou a derrota da seleção orientada por Hélio Sousa.

Noutro jogo do grupo A, o Iraque e Omã empataram a um golo, com a seleção iraquiana a alcançar o seu ao minuto 90+8, na execução de um penálti pelo avançado Abdulkareem, depois da seleção adversária ter inaugurado o marcador aos 78, por Al Yahyasei.

Ao fim da primeira jornada, a seleção do Qatar lidera com três pontos, seguida das congéneres de Omã e do Iraque, ambos com um ponto, e da seleção do Bahrain, com zero.

A equipa orientada por Hélio Sousa defronta na segunda jornada o Iraque, enquanto a seleção anfitriã vai medir forças com a de Omã, sendo ambos os jogos disputados na próxima sexta-feira.

No grupo B da Taça das Nações Árabes, a seleção dos Emirados Árabes Unidos venceu a Síria por 2-1, enquanto a seleção da Tunísia goleou a congénere da Mauritânia, por 5-1.

A Tunísia lidera o grupo B com três pontos, os mesmos dos Emirados Árabes Unidos, seguidos da Síria e da Mauritânia, que ainda não pontuaram.

JEC // AMG

Lusa/Fim