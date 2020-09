Recente finalista do Open da Austrália, Azarenka, 14.ª do mundo e duas vezes vencedora do Open da Austrália, foi surpreendida pela eslovaca, 161.ª, por 6-2 e 6-2, em uma hora e 42 minutos.

Schmiedlova chegou apenas pela terceira vez na carreira à terceira ronda de um torneio do 'Grand Slam' e vai agora defrontar a cazaque Yulia Putintseva, 27.ª pré-designada, ou a argentina Nadia Podoroska.

