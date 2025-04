Um golo de Caué permitiu ao Casa Pia empatar a partida, já nos descontos (90+5 minutos), depois do nigeriano Tunde ter marcado para a equipa da casa logo aos dois minutos.

O AVS, que na próxima jornada visita o Benfica, segue no 16.ª lugar da classificação, em zona de play-off, com 24 pontos, com mais três do que Boavista e Farense, os dois últimos classificados, enquanto o Casa Pia é oitavo, à condição, com 41 pontos.

