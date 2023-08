Depois de três épocas consecutivas ao serviço do Vitória de Guimarães, no qual cumpriu 77 jogos e apontou seis golos, Rúben Lameiras ruma a Trás-os-Montes para reforçar a frente de ataque do Desportivo de Chaves.

Segundo nota publicada no sítio oficial dos 'conquistadores', "sem espaço na equipa principal", o jovem extremo "rescindiu o contrato, válido por apenas mais uma época, e mudou-se em definitivo para o clube transmontano", com o Vitória de Guimarães a ficar "detentor de metade do passe".

Natural de Lisboa e formado no Tottenham, em Inglaterra, onde passou por Coventry City e Plymouth Argyle, o extremo prepara-se para disputar a quinta época consecutiva no principal escalão do futebol nacional.

Num vídeo divulgado nas redes sociais do Desportivo de Chaves, Rúben Lameiras mostrou-se feliz por poder vestir as cores de um clube que considera histórico, demonstrando vontade de regressar ao trabalho "o mais rapidamente possível".

Para a nova temporada, o Desportivo de Chaves já tinha assegurado também os avançados Leandro Sanca (ex-Spezia, Itália), Rodrigo Melro (ex-sub-19) e Paulo Victor (ex-Ituano, Brasil), os médios Guima, Pedro Pinho (ex-Sanjoanense), Kelechi (ex-Ponferradina, Espanha), Ktatau (ex-Juventude de Pedras Salgadas) e Cafú Phete (ex-Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos), os defesas Sandro Cruz (ex-Benfica), Bruno Rodrigues (ex-Sporting de Braga), Guilherme Ferreira (ex-Juventude de Pedras Salgadas) e Ygor Nogueira (ex-Santa Clara) e o guarda-redes Hugo Souza (ex-Flamengo, Brasil).

MYMR // VR

Lusa/Fim