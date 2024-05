Em declarações reproduzidas pelos meios oficiais do clube do Bessa, o ponta de lança agradeceu aos companheiros de equipa, aos treinadores Petit, Ricardo Paiva e Jorge Simão, que comandaram o conjunto principal esta época, e aos restantes funcionários.

"Estou muito, muito grato por tudo o que tenho vivido no Boavista. É uma honra vestir a camisola de um clube tão grande e especial. Obrigado a todos por me terem permitido viver uma temporada tão intensa e que jamais esquecerei na minha vida", reconheceu.

Adquirido em definitivo no último defeso ao agora vice-campeão neerlandês Feyenoord, Róbert Bozeník, de 24 anos, impôs-se como melhor marcador do Boavista em 2023/24, num total de 10 tentos - oito dos quais na I Liga - em 34 encontros nas diversas provas.

As 'panteras' alcançaram a manutenção no escalão principal apenas na 34.ª e decisiva jornada, ao capitalizarem um penálti batido por Miguel Reisinho, ao minuto 90+11, para empatarem na receção ao já despromovido Vizela (2-2) e terminarem na 15.ª posição, derradeiro de salvação automática, com os mesmos 32 pontos do Portimonense, 16.º e antepenúltimo, mas melhor saldo de golos face aos algarvios, relegados para o play-off.

"Nos bons e nos maus momentos, eles [os adeptos] estiveram sempre do nosso lado. A temporada não foi fácil, mas essa última partida no Bessa mostrou aquilo que o Boavista representa para a cidade do Porto e para Portugal", notou a principal referência ofensiva dos pupilos de Jorge Simão, admitindo ser "um prazer jogar para adeptos tão especiais".

Vencedor do prémio mensal atribuído em novembro, Róbert Bozeník sucedeu ao lateral direito internacional sub-21 português Pedro Malheiro como melhor futebolista do ano do Boavista, numa iniciativa dinamizada ao longo de 2023/24 por um patrocinador do clube.

O avançado está inserido num estágio de preparação da seleção principal da Eslováquia para o Euro2024, que decorre entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha, com o seu país a medir forças com Bélgica (17 de junho), Ucrânia (21) e Roménia (26) no Grupo E.

