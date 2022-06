O 'capitão' de equipa do Sporting de Braga é o primeiro jogador do clube minhoto a constar na equipa do ano, após ter sido um dos mais votados por parte dos treinadores e 'capitães' dos 18 emblemas da competição.

Ricardo Horta, que cumpriu a sexta temporada ao serviço dos bracarenses, tornando-se no melhor marcador de sempre do clube, tem sido apontado pela imprensa portuguesa como possível reforço do Benfica para a próxima temporada.

A escolha de Ricardo Horta junta-se às de mais nove atletas: o guarda-redes Diogo Costa (FC Porto), os defesas Pepe e Mbemba (FC Porto) e Pedro Porro e Matheus Reis (Sporting), os médios Vítor Ferreira e Otávio (FC Porto) e Matheus Nunes (Sporting) e o avançado Darwin (Benfica).

Na II Liga, o avançado Jota, que entretanto se transferiu do Casa Pia para o primodivisionário Vitória de Guimarães, foi o 10.º atleta escolhido pelos treinadores e 'capitães' da prova, muito por culpa do papel fundamental que desempenhou no conjunto recém-promovido à I Liga.

Antes, o organismo responsável pela organização das ligas profissionais já tinha indicado os nomes do guarda-redes Ricardo Batista (Casa Pia), dos defesas Vasco Fernandes e Leonardo Lelo (Casa Pia), Aderllan Santos (Rio Ave), Alexsandro (Desportivo de Chaves), e dos médios João Teixeira (Desportivo de Chaves), Guga (Rio Ave) e Diogo Pinto (Estrela da Amadora), e do avançado Saviour Godwin (Casa Pia).

AJC (RPM) // AJO

Lusa/Fim