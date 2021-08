O avançado, de 23 anos, já realizou quatro partidas em 2021/22 pelo tricampeão checo, ao qual está vinculado há quatro anos, e vai encarar a quarta cedência consecutiva, depois de ter representado internamente Viktoria Zizkov (2017-2019) e Slovan Liberec (2019-20) e passado pelos alemães do Union Berlin na segunda metade de 2020/21.

Distinguido como um dos dois melhores marcadores do campeonato da República Checa em 2019/20, com 14 golos - sete pelo Slovan Liberec e sete pelo Slavia Praga -, Petar Musa terminou a formação no Inter Zapresic e disputou os derradeiros 23 minutos da derrota da Croácia diante de Portugal (1-0) no Europeu de sub-21 disputado este ano.

O Boavista já anunciara as aquisições de Filipe Ferreira (ex-Tondela), Rodrigo Abascal (ex-Peñarol), Gaius Makouta (ex-Sporting de Braga B), Kenji Gorré (ex-Nacional), Manuel Namora (ex-Rio Ave) e Martim Tavares (ex-FC Porto B), além das cedências de Alireza Beiranvand (ex-Antuérpia), Tiago Ilori (ex-Sporting) e Ilija Vukotic (ex-Benfica B).

Os 'axadrezados', oitavos colocados, com seis pontos, venceram na segunda-feira na receção ao Santa Clara (2-0) e vão medir forças com o recém-promovido Vizela no sábado, às 15:30, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, em encontro da quarta jornada da I Liga, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.

