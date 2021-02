"O Pedro Marques é nosso. Já está cá. Era um jogador que precisávamos. O Pedro Marques vem com enorme ambição. Precisamos, efetivamente, de marcar mais golos", realçou, sem especificar a duração de cedência, durante a conferência de imprensa de antevisão à receção de terça-feira ao Paços de Ferreira, da 16.ª jornada do campeonato.

Na primeira metade da época, o avançado marcou dois golos pela equipa principal dos 'leões', na goleada ao Sacavenense (7-0), para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, e apontou nove tentos em 11 jogos pela equipa B, que milita no Campeonato de Portugal.

Formado no Estoril Praia, no Belenenses e no Sporting, Pedro Marques jogou nos Países Baixos durante a época passada, no Dordrecht e no Den Bosch, ambas equipas do segundo escalão.

O avançado é o quarto reforço dos 'galos' no 'mercado de inverno', que encerra hoje, depois do guarda-redes Beunardeau, que estava sem clube, do médio Pedrinho, oriundo do Riga FC, e do lateral direito Paulinho, contratado ao AEK de Atenas e oficializado no sábado.

O técnico da equipa de Barcelos elogiou o defesa, de 29 anos, que orientou no Desportivo de Chaves, durante a época 2016/17, tendo vincado que as suas características vão dar "mais competitividade, experiência e equilíbrio defensivo" ao plantel.

"Era um jogador que o Gil Vicente queria muito. É um valor seguro, que conhece bem o campeonato português. Isso é uma mais-valia, porque ir buscar jogadores de outras realidades exige sempre um tempo de adaptação. A direção tem feito um trabalho fantástico, ao trazer jogadores dentro do meu pensamento", disse o treinador.

