No Estádio Centenário com cerca de 60 mil adeptos, Suárez, que alinha nos norte-americanos do Inter Miami, realizou o último jogo da carreira com a camisola da 'celeste', mas o Uruguai não foi além de um empate na partida da ronda sete da qualificação.

O dianteiro deixa a seleção aos 37 anos, com 69 golos em 143 jogos, que o tornam no melhor marcador de sempre do Uruguai.

Na partida de sexta-feira, o extremo Maxi Araújo, contratado esta época pelo Sporting, foi titular no lado esquerdo do ataque uruguaio e alinhou os 90 minutos, enquanto o guarda-redes dos 'leões' Franco Israel não saiu do banco de suplentes.

Já o Brasil recebeu e venceu o Equador por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado pelo avançado Rodrygo, que alinha no Real Madrid, aos 30 minutos, após assistência de Lucas Paquetá.

Na seleção 'canarinha', o lateral esquerdo Wendell, do FC Porto, começou o jogo no banco de suplentes, mas entrou na partida aos 74 minutos, para o lugar de Guilherme Arana.

No outro jogo do dia, o Peru e a Colômbia empataram 1-1, com Alexander Callens a adiantar os peruanos com um golo aos 68 minutos, mas os colombianos chegaram ao empate aos 82, com um tento de Luis Diaz, ex-FC Porto e que alinha no Liverpool.

A qualificação sul-americana é liderada pela Argentina com 18 pontos em sete jogos, seguindo-se o Uruguai com 14, a Colômbia com 13 e o Brasil com 10, enquanto a Venezuela tem nove e o Equador oito.

