Díaz, de 24 anos, obteve um total de 30,95% dos votos dos treinadores da I Liga, batendo o extremo Ricardo Horta (Sporting de Braga), segundo, com 14,29%, e o médio Matheus Nunes (Sporting), que ficou em terceiro, com 12,70%.

O internacional colombiano, que partilha com o uruguaio Darwin Núnez (Benfica) a liderança da lista de melhores marcadores da I Liga, com 11 golos, já tinha sido distinguido com o prémio de melhor avançado para o mesmo período.

Na baliza, o espanhol Antonio Adán, do Sporting, foi eleito o melhor guarda-redes, repetindo a distinção conseguida em agosto, e o uruguaio Sebastián Coates, companheiro na equipa lisboeta, foi escolhido como o melhor defesa.

O Sporting dominou a lista de prémios dos meses de outubro e novembro, com Matheus Nunes a ser considerado o melhor médio, e Rúben Amorim a receber a distinção de melhor treinador, à frente de Sérgio Conceição (FC Porto) e Paulo Sérgio (Portimonense), segundo e terceiro, respetivamente.

Na II Liga, Jota, do Casa Pia, foi eleito o jogador e o avançado dos meses de outubro e novembro, e Nélson Veríssimo, do Benfica B, foi considerado o melhor treinador.

