O experiente dianteiro, de 33 anos, surgiu acompanhado pelo guineense Abel Camará numa fotografia partilhadas nas redes sociais dos 'azuis', tendo já treinado hoje sob a orientação do treinador Franclim Carvalho, que substituiu Filipe Cândido no comando.

Luís Carlos Pereira Carneiro, conhecido no mundo do futebol pela alcunha Licá, retorna ao Belenenses SAD, que representou entre 2017/18 (ainda antes da separação entre o clube e a SAD) e 2019/20, tendo jogado pelo Farense na última temporada desportiva.

Pela formação lisboeta, contando com a meia temporada com a Cruz de Cristo ainda ao peito, o internacional português em uma ocasião apontou 23 golos em 90 partidas.

O avançado, natural de Lamelas, conta com passagens por Social Lamas, Tourizense, Académica, Trofense, Estoril Praia, FC Porto e Vitória de Guimarães em Portugal, além dos espanhóis do Rayo Vallecano e Granada e dos ingleses do Nottingham Forest.

O Belenenses SAD ocupa a 18.ª e última posição, com 12 pontos, sete abaixo da zona de 'salvação', e recebe domingo, a partir das 18:00, o Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 30, na 22.ª ronda da I Liga de futebol, no Estádio Nacional, em Oeiras.

