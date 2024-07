"O AC Milan orgulha-se de comunicar ter assinado com Álvaro Borja Morata Martín, do Atlético de Madrid. Capitão da seleção espanhola de futebol, com a qual venceu recentemente o Europeu, Morata assinou com os rossoneri até 30 de junho de 2028, com a opção de prolongar por mais uma época", indicou o clube italiano.

No comunicado, o AC Milan lembra o percurso em clubes, com um total de 506 jogos, e as conquistas do avançado, que incluem Ligas dos Campeões, Liga Europa, Ligas espanholas, Supertaças, Ligas italianas, Taças e ainda uma Taça de Inglaterra.

Morata, de 31 anos, representou desde os seniores alguns dos mais emblemáticos clubes, como Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atlético de Madrid, num percurso em que a formação foi feita em emblemas da capital espanhola, Real, 'Atleti' e Getafe.

Esta será a terceira vez que Morata vai jogar na Serie A, depois de duas passagens pela Juventus, a primeira entre 2014 e 2016, e a segunda entre 2020 e 2022, esta última por empréstimo dos 'colchoneros'.

Recentemente, o avançado foi um artífices do triunfo de Espanha no Euro2024, competição em que disputou os setes jogos que 'La Roja' ganhou e em seis deles foi opção a titular do selecionador Luís de La Fuente.

No AC Milan, Morata, que vestirá a camisola número sete, vai encontrar o treinador Paulo Fonseca, que se estreia esta época como técnico dos 'rossoneri', depois de duas épocas ao comando do Lille.

