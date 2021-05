Mais de cinco horas e meia depois do final do encontro com o Boavista (1-0), que permitiu aos 'leões' festejarem um título que lhes fugia há 19 anos, os adeptos puderam ver os seus novos heróis.

Ao contrário do que estava previsto, o autocarro panorâmico parou durante alguns minutos no meio da praça do Marquês de Pombal, com os jogadores, equipa técnica e estrutura do Sporting a festejarem com os adeptos.

Depois de passarem alguns minutos no Marquês de Pombal, o autocarro dos 'leões' começou a regressar ao Estádio José Alvalade, com centenas de adeptos a caminharem ao lado.

Junto ao autocarro, durante todo o percurso, esteve montado um forte dispositivo de segurança.

Antes da chegada do autocarro houve alguns momentos de tensão, com a polícia a ter de agir junto de alguns adeptos.

O Sporting colocou na terça-feira termo à sua maior 'seca' de títulos de campeão de sempre, ao sagrar-se campeão português pela 19.ª vez, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os 'leões' somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.

NFO // NFO

Lusa/Fim