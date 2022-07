Vítima de uma queda durante a segunda etapa, Ben O'Connor, de 26 anos, que era apontado como um dos candidatos a discutir o triunfo na presente edição do Tour, sofre de uma lesão muscular do glúteo médio direito.

O ciclista australiano, quarto no Tour e vencedor da etapa de Tignes no ano passado, abordava a presente edição da prova francesa com confiança, depois do terceiro lugar no Critério do Dauphiné.

"Desde sua queda, Ben estava com dores. As vibrações durante a etapa de 'pavé' não ajudaram a sua recuperação e sua segunda queda no sábado durante a oitava etapa piorou ainda mais a dor", explicou o médico da equipa, Serge Niamke.

Ben O'Connor estava no 86.º lugar da geral, quase 50 minutos atrás do portador da camisola amarela, o esloveno Tadej Pogacar.

