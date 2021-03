Tanto Dongmo como Pichardo chegaram à Polónia como líderes europeus do ano, com larga margem de avanço, o que os coloca como principais 'apostas' portuguesas para medalhas.

Pichardo será o primeiro a entrar em cena, logo às 9:11, enquanto que Dongmo estará no 'fecho' do dia, a partir das 18:06, um pouco antes da final dos 3.000 metros, em que estará Mariana Machado (20:00).

Portugal pode ter um terceiro finalista no programa de hoje, no peso masculino, às 19:35, mas para isso acontecer Francisco Belo terá de ser um dos oito melhores na qualificação da manhã, a partir das 10:18.

Quinta-feira, a luso-camaronesa Auriol Dongmo teve uma qualificação fácil, superando a marca de acesso à segunda tentativa. Melhor fez, no entanto, a principal rival, a alemã Christina Schwanitz, apurada com um lançamento só.

Dongmo lidera a lista mundial, com 19,65 metros, e Schwanitz tem 19,11. A final é de grande nível, já que lá estarão as restantes três do top-5, ou seja a sueca Fanny Roos (18,85), a bielorrussa Aliona Dubitskya (18,74) e a espanhola Maria Toimil (recorde nacional na qualificação, com 18,64).

Pela manhã, Pichardo tem de assegurar a sua final com um salto de mais de 16,80 metros, o que parece fácil, pela forma como ganhou nos Campeonatos de Portugal, com 17,36 metros, no que foi a sua única competição no inverno.

O luso-cubano lidera destacado a nível europeu, à frente do francês Melvin Raffin (17,09) e do alemão Max Hess (17,00), campeão continental há cinco anos.

Há dois anos, em Glasgow, Francisco Belo foi um surpreendente quarto posicionado no peso. Para voltar a lutar pelo pódio, deverá passar de manhã, a partir das 10:18, a barreira dos 21,00 metros, o que parece inviável, já que está acima do seu recorde pessoal - a alternativa é ser repescado como um dos oito melhores.

Pela manhã também se disputam eliminatórias de 400 metros (9:13, com Ricardo Santos e Mauro Pereira), no setor masculino. Ricardo Santos tem boas hipóteses de aceder a uma das três semifinais, também hoje, às 19:10.

No setor feminino, boas perspetivas de passar uma ronda também para Cátia Azevedo nos 400 metros (provas às 10:22 e 18:33). Marta Pen tem igualmente condições para se qualificar (eliminatória às 11:22).

- Programa das provas com atletas portugueses:

09:11 Triplo (m) Pedro Pichardo (Triplo)

09:13 400 m (m) Ricardo Santos e Mauro Pereira (eliminatórias)

10:18 Peso (m) Francisco Belo (qualificação)

10:22 400 m (f) Cátia Azevedo (eliminatórias)

11:22 1500 m (f) Marta Pen (eliminatórias)

18:06 Peso (f) Auriol Dongmo (final)

18:33 400 m (f) (Semi-finais)

19:10 400 m (m) (Semi-finais)

19:35 Peso (m) (final)

20:00 3.000 m (f) Mariana Machado (final)

