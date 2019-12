Augusto Inácio quer recolocar Avaí na Serie A e exalta símbolo do clube O treinador português Augusto Inácio manifestou hoje o objetivo de recolocar o Avaí no principal escalão do futebol brasileiro e mostrou-se agradado pelo facto de representar um clube cujo símbolo é um leão, o mesmo do Sporting. desporto Lusa desporto/augusto-inacio-quer-recolocar-avai-na-serie-a_5dfcb8cb29922c79774e41db





"O Avaí é um clube ambicioso, que teve o azar de ter sido despromovido, mas é um clube vencedor. O meu grande objetivo é regressarmos à Serie A [primeiro escalão]. Se assim não fosse, eu não estaria aqui", afirmou Inácio, na apresentação como novo treinador da equipa de Florianópolis, no estado de Santa Catarina.

O técnico luso, que assinou contrato até 31 de dezembro de 2020, assegurou que não foi o dinheiro que o motivou a ir para o Brasil, tendo em conta que "em Portugal ganhava muito mais", e disse ter ficado "surpreendido com a estrutura e profissionalismo" do clube catarinense, que foi 20.º e último classificado do Brasileirão e acabou despromovido.