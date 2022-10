Com João Félix a entrar somente aos 82 minutos, os 'colchoneros', adversários do FC Porto no Grupo B da Liga dos Campeões, conseguiram a terceira vitória consecutiva no campeonato com golo solitário do avançado francês Antoine Griezmann, aos 47 minutos, após assistência de Morata, com passe atrasado.

Aos 10 minutos, Morata chegou ao golo, mas o árbitro, com o apoio do videoárbitro (VAR), anulou-o devido a falta: aos 88, o mesmo VAR permitiu a Jorge Figeroa reverter a sua decisão de marcar penálti contra o conjunto de Diego Simeone, uma vez que a bola bateu na cabeça do defesa e não no braço.

Com este resultado, o Atlético de Madrid soma 19 pontos em nove desafios, ultrapassando o rival que assim cai para quarto, com 17 pontos: o Betis e a Real Sociedad têm 16 e, em caso de vitória no domingo, reforçarão o grupo de terceiros.

FC Barcelona e Real Madrid, que lideram, empatados com 22 pontos, encontram-se no domingo no Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

O Valência, de André Almeida e Thierry Correia, foi travado em casa pelo lanterna-vermelha Elche, de Domingos Quina, que entrou aos 79 minutos, com 2-2 ante a um rival com apenas três pontos que penaliza as suas ambições europeias.

O conjunto 'che' é sétimo, com 14 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Osasuna, com 13, e Villarreal, com 12, que ainda não jogaram.

No relvado, Pere Milla marcou de penálti para o Elche, aos 29, o experiente avançado Edinson Cavani empatou, da mesma forma, aos 41 e aos 45+7 o uruguaio consumou a reviravolta, que Milla anularia aos 65, para o 2-2 final.

Com golo solitário do ex-Sporting Nemanja Gudelj, aos 53 minutos, o Sevilha venceu por 1-0 na visita ao Maiorca, igualando o rival no 12.º, com nove pontos, e terminando uma série de três partidas sem vencer, a mesma que o seu opositor agora atingiu.

Depois de três derrotas consecutivas, o Girona não foi além de um empate caseiro 1-1 ante o penúltimo classificado, o Cádis, que averbou a terceira igualdade consecutiva.

O Girona é 14.º com oito pontos, enquanto o Cádis é 19.º com seis.

