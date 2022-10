Após o desaire caseiro diante da Lazio (0-2), na ronda anterior, a formação de Bérgamo retomou o caminho dos triunfos com golos do neerlandês Hans Hateboer, aos 32 minutos, e do nigeriano Ademola Lookman, aos 59, sendo que, pelo meio, Teun Koopmeiners ainda falhou uma grande penalidade para os visitantes.

O conjunto comandado por Gian Piero Gasperini ocupa a segunda posição da Serie A, com 27 pontos, mais um do que o AC Milan (26), terceiro, que hoje visita o Torino, e mais três face à Lazio (24), quarta, que joga no reduto da Salernitana, enquanto o Empoli é 12.º, com 11.

A Liga italiana é liderada pelo Nápoles, que no sábado goleou por 4-0 o Sassuolo e passou a somar 32 pontos.

