Atalanta vence e 'cola-se' à Roma, de Mourinho, no topo da Serie A

A Atalanta 'colou-se' hoje à Roma, de José Mourinho, no topo da Liga italiana de futebol, após receber e bater o Torino, por 3-1, com um 'hat-trick' do neerlandês Teun Koopmeiners, no fecho da quarta jornada.