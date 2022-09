O único golo da partida, na qual o guarda-redes Rui Patrício foi titular na equipa romana, que perdeu a 'estrela' Dybala no aquecimento, foi apontado aos 35 minutos, pelo jovem defesa Giorgio Sclavini, de 18 anos

A Roma, que somou a segunda derrota na liga, e segue na sexta posição da tabela, com 13 pontos, jogou desde os 57 minutos sem José Mourinho, depois de o técnico português ter visto um cartão vermelho direto por protestos.

A vitória em Roma deixa a Atalanta no topo da tabela, com 17 pontos, mais um do que a Udinese, segunda, que hoje venceu o Inter Milão por 3-1, depois de ter estado a perder por 1-0, e de olhos postos no encontro que oporá ainda hoje o AC Milan ao Nápoles.

As duas equipas que protagonizam, em Milão o último jogo da sétima ronda seguem ambas com 14 pontos, e em caso de vitória podem juntar-se à Atalanta na liderança.

