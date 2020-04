Associação Futebol de Lisboa cancela todas as competições A Associação de Futebol de Lisboa (AFL) anunciou hoje o cancelamento de todas as competições de futebol, futsal e futebol de praia, devido à pandemia de Covid-19, e irá na próxima semana definir o regime de subidas e descidas. desporto Lusa desporto/associacao-futebol-de-lisboa-cancela-todas-as_5e8df09199a1bc1980103e4a





"A AFL decidiu hoje o cancelamento de todas as provas por si organizadas em todas as diferentes categorias e escalões formação, dos campeonato e taças no futebol, futsal e futebol de praia. Foi a decisão mais difícil desta direção", disse o presidente do organismo.

Num vídeo publicado na página oficial da AFL na rede social Facebook, Nuno Lobo explicou que "o estado de emergência nacional, o comunicado de cancelamento da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a salvaguarda da vida humana" levaram ao cancelamento de todas as provas.

"Não estão reunidas as condições para que, nos nossos campos, pavilhões e campos de futebol de praia, possamos ter aquilo que mais gostamos", lamentou.

Lobo acrescentou que o critério deste cancelamento será discutido em reunião com a FPF no início da próxima semana, em que ficará definido "se haverá subidas e descidas" nos mais diversos campeonatos.

"Sabemos das dificuldades que os clubes filiados vão passar e, por isso, vamos elaborar oportunamente um caderno de apoios", concluiu.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 750 mil infetados e mais de 58 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 17.127 óbitos em 135.586 casos confirmados até terça-feira.

Em Portugal, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.

LG // NFO

Lusa/fim