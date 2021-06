Já depois de ter sido assistida no final do primeiro 'set', Barty, vencedora do 'major' parisiense em 2019, acabou por desistir quando perdia por 6-1, 2-2, ao fim de 48 minutos.

Linette, 45.ª do 'ranking' mundial, qualificou-se pela segunda vez para a terceira ronda de Roland Garros, na qual vai defrontar a tunisina Ons Jabeur, 26.ª da hierarquia WTA.

NFO // NFO

Lusa/Fim