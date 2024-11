A número um mundial, vencedora de três dos últimos quatro torneios da época (WTA 1.000 de Cincinnati, Open dos Estados Unidos e WTA 1.000 Wuhan), conquistou o segundo triunfo nas WTA Finals frente à transalpina, quarta do mundo, em dois 'sets', por 6-3 e 7-5, assegurando o primeiro lugar do Grupo Roxo.

Ao superar, primeiro, a chinesa Zheng Qinwen e depois Paolini, finalista de Wimbledon e de Roland Garros, Sabalenka, vice-campeã da prova em 2022, afastou automaticamente a cazaque Elena Rybakina da corrida pelo apuramento para a fase seguinte.

Encontrada a líder do Grupo Roxo, a tenista italiana e campeã olímpica e a jogadora chinesa vão discutir o segundo lugar da grelha e a consequente passagem às meias-finais em Riade, onde, no sábado, será coroada a campeã do último torneio da temporada.

SRYS // VR

Lusa/Fim