Na quarta-feira (madrugada de hoje em Portugal), o Botafogo inaugurou o marcador aos 22 minutos do jogo da primeira mão dos 'oitavos', com um golo do avançado Luiz Henrique, mas o bicampeão brasileiro sob a orientação do treinador português restabeleceu a igualdade pouco depois, aos 33, através do médio Maurício.

Os cariocas recolocaram-se em vantagem ainda antes do intervalo, graças ao golo marcado aos 39 minutos pelo avançado Igor da Cruz, que permitiu a Artur Jorge ganhar o primeiro 'round' do duelo com Abel Ferreira, campeão da Libertadores em 2020 e 2021, no comando técnico dos paulistas.

Líder do campeonato brasileiro, com cinco pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que ocupa o quarto lugar, o Botafogo ganhou no Rio de Janeiro uma curta, mas importante, vantagem para o jogo da segunda mão, marcado para 22 de agosto, em São Paulo.

