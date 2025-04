Chama-se Spring Cup 2025 e é o primeiro torneio da West Pickleball Series. Se não entendeu nada disto é sinal de que não está entre o cada vez mais alargado grupo de entusiastas de uma modalidade desportiva que se define por uma espécie de molhada de regras e características de vários desportos de raquete.

Mais lenta do que o ténis ou o padel, esta modalidade tem conquistado muitos por ser fácil de aprender e, enquanto puxa pelo movimento, não é demasiado exigente fisicamente, pelo que se adapta muito bem a atletas mais velhos ou menos habituados a fazer exercício com regularidade.

"O pickleball combina elementos de ténis, badminton e pingue-pongue, sendo jogado num court reduzido", explica Rodrigo Quina, assegurando que a dinâmica e facilidade de aprendizagem o tornam "acessível a todos, de jovens a idosos", e o formato "rápido e divertido conquista todos os que o experimentam". É ainda considerado "um excelente exercício cardiovascular, trabalhando a coordenação motora e sendo também altamente social", junta.

Em Portugal, o desporto tem vindo a ganhar popularidade, com um número crescente de torneios e grupos de treino. E Rodrigo Quina, um dos maiores entusiastas da modalidade, decidiu subir a parada e organizar um torneio a sério. "É um prazer poder trazer os melhores jogadores que atuam em Portugal para Torres Vedras para este torneio, que contará com jogadores do mais alto nível, como Filipe Paszkiewicz, Fahim Karim e Vera Albuquerque, que têm já destaque internacional. Além disso, temos alguns dos pioneiros da modalidade em Portugal, como Richard Lehman e Robert Escamilla. Vai ser um fim de semana a fazer o que mais gostamos: jogar Pickleball e tentar ganhar", revela ainda.

A Spring Cup 2025, primeiro torneio da West Pickleball Series, vai assim realizar-se neste fim de semana, ocupando o Pavilhão da Escola Básica São Domingos de Carmões, Torres Vedras, entre 11 a 13 de abril, dadas as previsões de mau tempo anunciadas (originalmente estava agendado para o Hotel Dolce CampoReal, onde já existe um grupo regular de jogadores). No total, o torneio reunirá 60 atletas de diferentes faixas etárias e categorias, "para um fim de semana de grande competitividade e espírito social".

De acordo com a organização, a Spring Cup 2025 arranca hoje e continua sábado, com partidas masculinas e femininas a partir das 9.00, e domingo com mistos e encontros +40 e +60. "A entrada para o torneio é gratuita, permitindo ao público assistir aos jogos e apoiar os atletas" e qualquer interessado poderá experimentar a modalidade, "com oportunidades para treinos regulares no CampoReal, local onde os jogadores treinam habitualmente".