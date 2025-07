Há casa cheia num Capitólio pintado de encarnado e o DJ e radialista André Henriques em palco, não para dar música à assistência mas para apresentar novo candidato à presidência do Benfica. Neto do histórico Borges Coutinho, que liderou o clube da Luz entre 1969 e 1977, e apoiado por alguns dos melhores de sempre, incluindo "o campeão europeu pelo Benfica em Amesterdão" (1962) António Simões como mandatário da candidatura, Martim Mayer apresenta hoje a sua candidatura à presidência do Benfica, sob o lema Benfica no Sangue: Honrar o Passado, Liderar o Futuro.

O lançamento arrancou quase uma hora depois da hora marcada, mas nem por isso houve desmobilização, com centenas de adeptos a assistir à transmissão em direto no canal de YouTube que Martim Mayer criou para a candidatura. E o candidato subiu ao palco com a validação de Simões: "O Martim tem as pessoas e tem o projeto. Eu confio nele e apoio-o." Entre outros apoiantes contam-se o músico Tozé Brito, o comendador António Frias, Luís Mascarenhas, Raúl Martins e outros nomes de peso.

Sócio n.º 5206, o empresário de 51 anos, que já entrara na corrida em 2012, contra Luís Filipe Vieira, revelou a sua intenção de avançar no mês passado, em entrevista ao desportivo A Bola, juntando o seu nome aos de João Noronha Lopes (gestor e dono dos restaurantes V!RA frangos), João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho (ambos advogados). As eleições à presidência do Benfica estão marcadas para dia 25 de outubro e ainda podem ganhar mais candidatos, incluindo o atual presidente, Rui Costa, que segundo A Bola deverá mesmo avançar, e eventualmente também o seu antecessor, Vieira.

(Notícia atualizada às 19.15)