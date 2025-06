Porque todos podem revelar-se e, com treino e empenho, chegar ao topo, vem aí mais um momento de teste às capacidades dos atletas que se querem destacar cada vez mais. E nunca foram tantos.

O Heydoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel 2025 está aí e vai juntar, no Clube Oeiras Padel Academy, o maior número de inscritos de sempre. São 430 duplas que vão defrontar-se, em todos os escalões, desde M6 ao M1 e do F6 ao F1.

Com organização da Federação Portuguesa de Padel e com a fase de qualificação a arrancar a 12 de junho (correndo até dia 15) e o quadro principal a competir entre 19 e 22 deste mês, o Campeonato Nacional Absoluto de Padel é um torneio oficial de Classe 50.000, integrado no calendário oficial de provas da Federação, decorrendo em Femininos e Masculinos, dos níveis 1 a 6. Na quinta e sexta-feira, os jogos arrancam às 18.00 e no fim de semana final decorrerão a partir das 8.00

A competição decorre entre os dias 19 e 22 de junho, certificada pela Federação Portuguesa de Padel e organizada pela PPR EVENTS, tendo o SAPO como parceiro. Por isso, quem não conseguir juntar-se aos atletas que se defrontam num dos 13 campos do palco principal do torneio, em Oeiras, ou chegar ao court principal, que estará localizado no UBBO, onde decorrerão todos os jogos, incluindo as finais de F1 e M1, poderá acompanhar toda a emoção do Heydoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel 2025 aqui no SAPO ou na app SAPO TV.

Paralelamente, os jogos serão disputados também, entre 19 e 21 de junho, na Quinta dos Lombos, "proporcionando uma experiência competitiva de alto nível e grande abrangência", garante a organização, que aponta a um evento que se torne num marco no calendário nacional de padel, "reunindo atletas de diferentes categorias e impulsionando o crescimento do desporto em Portugal".