Meo Padel Absolutos: As campeãs nacionais contam como tudo começou

As rotinas, as superstições e a preparação contam para os resultados. Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira, que neste fim d semana se sagraram campeãs do Meo Padel Absolutos nos femininos, contam como aqui chegaram e como foi vencer esta competição.

Federação Portuguesa de Padel