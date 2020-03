Arsenal anuncia que o treinador Mikel Arteta está infetado O Arsenal anunciou hoje que o seu treinador, Mikel Arteta, está infetado com o Covid-19, e que, por essa razão, toda a equipa de futebol está de quarentena e que os seus centros de treinos em Londres estão encerrados. desporto Lusa desporto/arsenal-anuncia-que-o-treinador-mikel-arteta-_5e6ad9e754821b1985ad0e5c





Na sua página oficial, o clube londrino informou que o pessoal que teve contacto recente e próximo com o treinador espanhol, nomeadamente os jogadores da equipa principal de futebol, o 'staff' técnico e outros funcionários dos centros de treino de Colney e Hale End, irão ficar em isolamento, em conformidade com as diretrizes dos serviços de saúde estatais.

"Esperamos que todos aqueles que não tiveram um contacto próximo com Mikel Arteta possam voltar ao trabalho nos próximos dias, enquanto que os nossos centros de treino em Colney e Hale End serão sujeitos a uma desinfeção profunda", pode ler-se no 'site' do Arsenal.

O diretor Vinai Venkatesham afirmou que a prioridade do clube neste momento é a saúde do seu pessoal e do público em geral e que Mikel Arteta se encontra com um espírito positivo, apesar do resultado do teste para o Covid-19.

"Estamos em diálogo ativo com todas as pessoas adequadas para gerir esta situação e ansiosos para voltar a treinar assim que o conselho dos médicos o permita. Para já, a nossa preocupação é a recuperação do Mikel [Arteta]", afirmou Raul Sanllehi, diretor para o futebol.

O Arsenal refere que irá trabalhar em colaboração estreita com as autoridades de saúde pública e com a Premier League, a Federação inglesa de Futebol e com os outros clubes acerca dos próximos jogos do campeonato e da Taça de Inglaterra.

"É evidente que não poderemos jogar alguns jogos nas datas programadas, mas manteremos informados os nossos adeptos que adquiriram bilhetes para os próximos jogos. Neste momento, estamos a fazer um rastreio acerca das pessoas que tiveram um contacto próximo com Mikel [Arteta] e que devem seguir as orientações dos serviços de saúde para entrarem de quarentena", pode ler-se ainda na página oficial dos 'gunners'.

Em declarações ao 'site' do clube, Mikel Arteta revelou o seu estado de espírito: "Estou realmente desapontado, mas resolvi fazer o teste depois. O que posso dizer é que retomarei o trabalho assim que me for permitido".

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

