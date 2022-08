Duas vitórias consecutivas, na receção ao Gil Vicente (1-0) e visita ao Santa Clara (2-1), deixam Armando Evangelista "satisfeito" com o arranque da equipa, mas do outro lado, ressalvou, está uma equipa que, além de ter mais um ponto na tabela, está de 'pé quente', com 11 golos em três jogos.

"Para travar [o ataque], será importante tirarmos espaço e mantermos um bloco muito curto para que os jogadores tenham pouco tempo e espaço para criar desequilíbrio, porque são jogadores muito evoluídos tecnicamente. Com bola, é importante termos coragem, capacidade de a reter e circular, fazer com que o Sporting de Braga se sinta desconfortável sem ela", referiu.

O técnico pediu uma equipa "muito forte em todos os setores", a "defender e atacar em bloco", e recusou a ideia de alterar jogadores ou as dinâmicas da equipa consoante o adversário.

"Procuramos é alterar as dinâmicas em função dos espaços que nos podem conceder. Aí, sim, pode haver troca de um ou outro jogador. Colocar um jogador só porque tem mais capacidade física ou mais capacidade técnica, não. Porque o conjunto é que pode criar desequilíbrio. Quando escolho um 'onze' é pelas dinâmicas que me apresentam para determinado jogo", explicou.

Do outro lado, está um Sporting de Braga "muito moralizado", com uma grande base do ano passado, com apenas duas alterações no 'onze' -- Niakaté e Banza --, e ligeiras mudanças nas dinâmicas.

Segundo Armando Evangelista, na época passada, o anterior treinador dos bracarenses "Carlos Carvalhal usava uma linha de cinco defesas camuflada", enquanto Artur Jorge "assume uma linha de quatro defesas e tem dois avançados na frente com características muito vincadas: Vitinha e Banza", este último o melhor marcador da I Liga, com quatro golos em três jogos.

"Não têm problemas em fazer um futebol mais direto porque Vitinha e Banza têm a capacidade de segurar a bola, deixar as linhas subirem e ganharem segundas bolas. O ataque à profundidade está mais agressivo, o Ricardo Horta é muito forte nisso e, mesmo quando mexe do banco, o [Álvaro] Djaló é muito rápido", analisou.

Perante tudo isto, Armando Evangelista foi questionado pelos jornalistas sobre o risco de tentar manter a posse de bola perante a pressão alta do Sporting de Braga, algo que admitiu ter "pensado durante a semana" e ofereceu uma explicação.

"Se queremos manter um bloco curto para recuperar bola e tentarmos sair rapidamente, provavelmente vamos perder a bola rapidamente também. Para podermos ter jogadores no último terço e chegarmos com elementos suficientes, teremos que ter capacidade de manter a bola para surpreender e criar igualdade numérica no último terço. Com certeza também vai existir esse espaço [de contra-ataque] e vamos estar atentos a ele", apontou.

Tiago Esgaio é a única ausência confirmada, por estar emprestado pelos bracarenses, enquanto Nino Galovic e Sema Velázquez começam a reintegrar-se nos trabalhos da equipa e Antony, e Antony poderá regressar depois de se ter lesionado na segunda jornada.

O Arouca, oitavo classificado, com seis pontos, recebe o Sporting de Braga, segundo, com sete pontos, no domingo, em partida agendada para as 18:00, sob arbitragem de Gustavo Correia, Associação de Futebol do Porto.

