Tsanko Arnaudov, de 32 anos, lançou a 20,31 metros, na sua terceira tentativa, conquistando a 16.ª marca da qualificação, a meio metro da final, cuja 12.ª e última vaga foi assegurada pelo norueguês Marcus Thomsen (20,81).

O recordista nacional, que tinha sido 29.º no Rio2016, começou a qualificação com um ensaio a 20,02, conseguindo ainda 19,80, enquanto Francisco Belo, de 33 anos, encerrou o concurso sem marca, e sem classificação, fruto de três arremessos nulos, depois de ter sido 16.º em Tóquio2020.

O melhor resultado luso no concurso masculino do lançamento do peso em Jogos Olímpicos continua a ser o 15.º lugar alcançado por Marco Fortes, em Londres2012.

