O piloto de Santo Tirso, que venceu seis das oito especiais do dia, terminou com o tempo de 1:28.42,9 horas, deixando o madeirense Bernardo Sousa (Skoda Fábia) na segunda posição, a 14 segundos.

Ricardo Teodósio (Skoda Fábia Evo) fecha a parte reservada ao Campeonato de Portugal de Rali na terceira posição, a 1.22,6 minutos, cedendo, assim, a liderança do Nacional a Armindo Araújo.

O piloto de Santo Tirso somou a pontuação máxima (28 pontos, três dos quais pela vitória na 'power stage', em Mortágua), ficando, agora, com quatro pontos de avanço para Teodósio, estando, atualmente, na 19.ª posição da classificação geral do rali.

Em quarto ficou Bruno Magalhães (Hyundai i20), que penalizou 30 segundos no terceiro troço do dia depois de ter sofrido um pião logo na especial de abertura, na Lousã, que danificou uma barra estabilizadora do seu Hyundai, que acabou por partir. No troço seguinte, quebrou outra.

Para minimizar os danos, o piloto controlou três minutos por atraso após a terceira especial, o que lhe vale uma penalização real de 30 segundos.

Paulo Neto (Skoda Fábia) foi quinto, com José Pedro Fontes (Citroën C3), vítima de um capotamento de manhã, em sexto.

O treinador de futebol André Villas-Boas (Citroën C3) foi sétimo, terminando o dia dentro dos 40 primeiros da classificação geral.

