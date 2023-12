A Copa América 2024 terá início em 20 de junho em Atlanta e terminará em 14 de julho em Miami, com 16 equipas em jogo e a campeã mundial Argentina, liderada por Leo Messi, a defender o título conquistado em 2021.

No Grupo B vai estar o México, Equador, Venezuela e Jamaica, enquanto os anfitriões Estados Unidos estão no Grupo C, com Uruguai, Panamá e Bolívia.

Já o Brasil, finalista vencido em 2021, foi sorteado no Grupo D e vai defrontar a Colômbia, terceira colocada na última edição, o Paraguai e o vencedor do confronto entre Costa Rica e Honduras.

A duas últimas vagas ainda em aberto vão ser definidas em 23 de março, nos jogos entre Canadá e Trinidad e Tobago, e Costa Rica e Honduras.

As duas melhores equipas de cada grupo vão passar aos quartos de final da competição, que serão disputados em jogo único, bem como as meias-finais e a final em Miami.

A 48.ª edição da Copa América vai reunir 16 seleções nacionais pela segunda vez na sua história, tal como aconteceu em 2016, quando os Estados Unidos também acolheram a taça continental.

Composição dos grupos da Copa América de 2024:

Grupo A: Argentina, Peru, Chile, Canadá/Trinidad e Tobago

Grupo B: México, Equador, Venezuela, Jamaica.

Grupo C: Estados Unidos, Uruguai, Panamá, Bolívia.

Grupo D: Brasil, Colômbia, Paraguai, Costa Rica/Honduras.

AJO // AJO

Lusa/fim