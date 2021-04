A federação holandesa refere, em comunicado, que espera até "dar as boas-vindas a mais espetadores" na Arena Johan Cruyff, com capacidade para 55 mil lugares, mas isso será decidido "de acordo com a evolução da pandemia de covid-19".

A cidade de Amesterdão vai receber os jogos da fase de grupos da seleção holandesa, com a Ucrânia (13 de junho), Áustria (17 de junho) e Macedónia do Norte (21 de junho), bem como um encontro dos oitavos de final da prova (26 de junho).

"Todos os espetadores que desejarem assistir aos jogos terão que cumprir os protocolos de segurança em vigor em junho próximo e apresentar um teste com resultado negativo" ao novo coronavírus, refere a KNVB.

O projeto apresentado à UEFA baseia-se no pressuposto "realista" de que pelo menos 25% da capacidade do estádio pode ser utilizada, mas também especifica que, "se a pandemia piorar em junho, o número de espetadores poderá ser reduzido".

"Ainda não há garantias", disse o diretor do torneio de Amesterdão, Gijs de Jong, acrescentando que recebeu 'luz verde' do Ministério do Interior e do município para implementar este cenário de 12 mil lugares disponíveis.

APS // RPC

Lusa/Fim