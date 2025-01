O árbitro, de 36 anos, natural das Caldas da Rainha, fará a sua estreia num jogo entre 'grandes', apesar de ter arbitrado anteriormente jogos de Sporting e FC Porto, no campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal.

No jogo entre 'leões' e 'dragões', com início às 19:45, António Nobre contará com os assistentes Luciano Maia e Nélson Pereira, e no videoárbitro estará André Narciso, coadjuvado por Vasco Santos e João Bessa Silva.

