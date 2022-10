Fábio Carvalho e Nuno Mendes são os únicos portugueses que se mantêm desde a lista inicial de 100 candidatos ao prémio de futebolista mais promissor a atuar na Europa com menos de 21 anos, que continha 10 jogadores lusos, pois António Silva entrou diretamente nesta última atualização.

Pelo caminho, nas sucessivas atualizações da lista, ficaram Francisco Conceição (transferido do FC Porto para o Ajax), Diego Moreira (Benfica), Fábio Silva (emprestado pelo Wolverhampton ao Anderlecht), Henrique Araújo (Benfica), Paulo Bernardo (Benfica), Rodrigo Ribeiro (Sporting), Tiago Tomás (emprestado pelo Sporting ao Estugarda) e Joelson Fernandes (Sporting).

António Silva, de 18 anos, não fazia parte da lista inicial, anunciada em junho, nem das sucessivas atualizações, incluindo a última, há um mês, que reduziu para 40 o lote de candidatos à conquista do prémio.

O defesa central é o único representante de um clube português entre os 20 finalistas, depois de ter aproveitado as lesões dos colegas de setor (Lucas Veríssimo, João Victor e Morato, que começou a época 2022/23 a titular), para ganhar protagonismo no líder da I Liga, invicto nesta temporada.

O avançado Fábio Carvalho, de 20 anos, não tem escapado à condição de suplente desde que se transferiu do Fulham para o Liverpool, no qual tem a concorrência do compatriota Diogo Jota, do egípcio Salah, do brasileiro Roberto Firmino, do colombiano Luis Díaz (ex-jogador do FC Porto) e do uruguaio Darwin Núñez (ex-jogador do Benfica).

Nuno Mendes, de 20 anos, já conquistou o seu espaço no Paris Saint-Germain, assumindo-se como habitual titular no lado esquerdo da defesa, tendo contribuído para a conquista do título francês na época passada.

