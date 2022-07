A temporada começa com a receção ao Sporting na primeira jornada, em 07 de agosto, e António Salvador mostrou confiança "em fazer uma grande época em todas as modalidades".

"Temos confiança máxima, total, nas nossas estruturas e em todos os atletas", afirmou o líder dos arsenalistas à margem do 'SC Braga Day', evento de promoção do clube no centro da cidade com múltiplas atividades desde manhã cedo e concluído com a apresentação da equipa principal de futebol.

O 'SC Braga Day' já não se realizava há dois anos por causa da pandemia de covid-19 e António Salvador destacou a importância da comunhão com os adeptos.

"O grande objetivo deste dia é unir as pessoas ao clube, acredito muito que possamos estar todos unidos, clube e cidade. Queremos muito esta comunhão. Queremos levar esta multidão de gente para os nossos jogos em casa", disse.

