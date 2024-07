"O Sport Club Corinthians Paulista informa que António Oliveira não é mais o treinador da equipa principal masculina de futebol. Além dele, seus quatro auxiliares, Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio, deixam o comando técnico do 'alvinegro'", lê-se no sítio oficial do clube brasileiro na Internet.

Após 13 jornadas, com apenas uma vitória e depois de nove jogos sem ganhar, o Corinthians soma nove pontos e ocupa o 19.º e penúltimo lugar do Brasileirão, que é liderado pelo Flamengo, com 27, mais um do que o Palmeiras, segundo.

O 'timão' refere que a saída do treinador português foi consumada hoje, em reunião com o executivo de futebol, Fabinho Soldado, acrescentando que a equipa principal vai ficar às ordens de Raphael Laruccia, treinador dos sub-20 do clube paulista.

António Oliveira, de 41 anos, sucedeu a Mano Menezes no Corinthians em fevereiro último, depois de deixar o Cuiabá, também do Brasileirão, competição na qual se estreou em 2021, no Athletico Paranaense.

O filho do ex-jogador e treinador Toni já treinou ainda também o Coritiba, além de ter comandado a equipa B do Benfica e de coadjuvado Jesualdo Ferreira no Santos.

JP // JP

Lusa/Fim