Depois do desaire com Montenegro (33-22) na estreia, a seleção africana sofreu nova derrota perante as norueguesas, medalha de bronze no Rio2016, e segue no último lugar do Grupo A sem qualquer ponto somado.

Mesmo assim, com três jogos ainda por disputar, e com os quatro primeiros classificados a apurarem-se para os quartos de final, Angola ainda tem hipóteses de continuar em prova.

Na próxima ronda, na quinta-feira, as angolanas defrontam os Países Baixos.

