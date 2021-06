Angola entra a perder com Polónia no pré-olímpico de basquetebol

A seleção angolana de basquetebol entrou hoje da pior forma no torneio pré-olímpico Tóquio2020 de Kaunas, na Lituânia, ao perder por 83-64 com a Polónia, no primeiro encontro do Grupo B.