"Descansados, não estamos, porque esta é uma das maiores competições, se não mesmo a maior, a nível mundial. Estamos a competir com as melhores seleções e qualquer erro pode custar-nos caro. A passagem assegurada dá-nos uma segurança maior. O nosso primeiro objetivo era passar aos oitavos e agora é passar em primeiro", disse, em conferência de imprensa.

Na antevisão ao jogo com a Coreia do Sul, o derradeiro no Grupo H, o jogador do Leipzig reforçou que a intenção de Portugal é fechar a fase de grupos no primeiro lugar, independentemente de esse objetivo ajudar ou não a evitar o Brasil (Grupo G) na próxima fase.

"O principal foco de todos na seleção portuguesa é ganhar sempre todos os jogos. Temos garantida a passagem aos oitavos, mas falta o primeiro lugar. Não estamos preocupados com outros grupos, só pensamos em ficar em primeiro no nosso", vincou aos jornalistas, no centro de treinos de Al-Shahaniya.

Ainda sem qualquer minuto somado neste Campeonato do Mundo, André Silva, de 27 anos, admitiu que lhe "passa sempre pela cabeça ser titular", o que até poderá acontecer já com a Coreia do Sul, na sexta-feira, tendo em conta que Fernando Santos deverá operar algumas alterações no 'onze'.

"Todos os jogadores estão preparados e disponíveis, à exceção dos lesionados. [A titularidade] Cabe ao mister. Não sei se vai alterar ou não. Cabe-me dar o máximo e estar preparado para quando a oportunidade chegar", referiu o jogador, que conta com 52 internacionalizações e 19 golos pela seleção A.

Questionado sobre as dúvidas que surgiram relativamente ao autor do primeiro golo ao Uruguai, se Bruno Fernandes, se Cristiano Ronaldo, o avançado luso respondeu de forma bem-disposta: "Até mo podiam ter atribuído a mim. No final, o que mais interessa é que foi golo de Portugal".

Portugal e Coreia do Sul defrontam-se na sexta-feira, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha, em jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial2022, que decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

A equipa das 'quinas', que assegurou a qualificação para os oitavos de final com o triunfo sobre o Uruguai (2-0), lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses.

