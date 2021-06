"André Cardoso é a mais recente aquisição da EFAPEL para a presente época de 2021. Um nome sobejamente conhecido, quer no pelotão luso como internacionalmente, ao ter corrido no WorldTour nos últimos anos da sua carreira", pode ler-se no comunicado da Efapel.

A equipa acrescenta que o ciclista chega para "reforçar o bloco de trepadores da formação de Águeda" e trazer "a experiência que adquiriu ao ter trabalhado com grandes líderes e participado em importantes competições mundiais".

O corredor de Gondomar, que representou Portugal nos Jogos Olímpicos Rio2016 e Pequim2008, esteve quatro vezes na Volta a Espanha e três na Volta a Itália, tendo como melhores resultados o 14.º posto no Giro de 2016 e o 16.º na Vuelta de 2012, e correu quatro temporadas no WorldTour, o principal escalão do ciclismo mundial.

AMG // AJO

